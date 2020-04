Stiri pe aceeasi tema

- Un nou incident la Bolintin Vale, unde polițiștii au fost nevoiți sa intervina la o petrecere care avea loc in fața unei curți. Petrecareții au fost bagați in curte și culcați la pamant. Din pacate, in timpul intervenției au avut loc și fapte neplacute. Intr-o filmare aparuta pe internet se poate vedea…

- Un microbuz in care se aflau 18 pasageri a fost implicat, joi dimineața, intr-un accident in localitatea Bolintin Vale, județul Giurgiu. Patru persoane au avut nevoie de ingrijiri medicale, iar o femeie de 28 de ani este transportata la un spital din Capitala.Potrivit ISU Giurgiu, accidentul…

- Un sofer din Campulung a fost amendat de un politist pentru ca a refuzat sa-i inmaneze actele si i le-a aratat pe geam, desi Politia Romana recomanda in aceasta perioada sa pastram distanta de cel putin un metru unii fata de ceilalti si soferii sa prezinte actele agentilor prin geam. Desi toate documentele…

- Viorel Candrianu, pastorul baptist din Ipotești, in varsta de 63 de ani, a fost inmormantat joi, la aproximativ 8 ore dupa ce s-a stins din viața la Spitalul de Urgența „Sfantul Ioan cel Nou” Suceava. Momentul sfașietor a fost filmat!

- Imagini absolut halucinante au fost surprinse astazi in Piata Cocos din Ploiesti! Zeci de persoane s-au imbulzit, aproape luandu-se la bataie, sa cumpere malai. Majoritatea au plecat cu baxuri intregi, speriati de starea de urgenta decretata astazi, fara a mai lua in calcul ca principala metoda…

- Au fost surprinse imagini șocante intr-un supermarket din Timișoara. Oamenii cre se afla in centrul comercial iși continua nestingheriți cumparaturile, chiar daca in apropierea lor se afla trupul neinsuflețit al unui barbat.

- Un barbat de 58 de ani, din localitatea Bolintin Vale, judetul Giurgiu, a fost transportat la Spitalul Universitar Bucuresti cu arsuri pe jumatate din suprafata corpului, in urma unui incendiu izbucnit in locuinta sa, scrie Agerpres. "Pompierii din cadrul Detasamentului Bolintin Deal au intervenit,…