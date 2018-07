Stiri pe aceeasi tema

- Sahar Tabar, o tanara de 20 de ani din Iran, a ajuns anul trecut pe paginile multor publicatii, dupa ce a sutinut ca a apelat la numerose operatii estetice pentru a arata ca Angelina Jolie, ajungand la un rezultat dezastruos. Fata a recunoscut ulterior ca a apelat doar la machiaj si Photoshop si, de…

- Sosia Angelinei Jolie, pe numele ei Sahar Tabar, este o fata de origine iraniana, care a reusit sa ajunga faimoasa la nivel mondial. Adolescenta in varsta de 19 ani a reusit sa isterizeze internetul dupa ce s-a pozat fara pic de machiaj pe fata. Fata este de nerecunoscut.

- Anul trecut, adolescenta de origine iraniana Sahar Tabar a fost pe paginile multor publicatii dupa ce a sustinut ca a facut 50 de operatii estetice pentru a arata ca starul sau favorit de la Hollywood, Angelina Jolie, transmite The Sun.

- Nuami Dinescu nu vrea operații estetice. Actrița și prezentatoarea TV, care a reușit sa slabeasca peste 30 de kilograme fara vreo intervenție, doar cu regim și multa voința, respinge ideea de remodelare corporala cu ajutorul bisturiului. Nici macar de micile corecții ale ridurilor nu vrea sa auda, pentru…

- Statul roman este pregatit sa investeasca in tinerii care doresc sa se dezvolte in domeniul esteticii. Potiobtine foarte usor un credit pentru un curs de calificare in acest domeniu. Statul acorda pana la aproximativ 9000 de euro pentru tinerii cu varsta intre 16 – 26 de ani, ia locul de munca nici…

- Pixee Fox, o tanara de 27 de ani din SUA, a reușit sa iși indeplineasca visul de o viața: acela de a arata precum personajul din benzile desenate „Femeia Minune”. Deși era extrem de frumoasa și inainte, Pixee nu s-a lasat pana nu și-a scos șase coaste pentru a avea o talie ca trasa prin inel și a trecut…