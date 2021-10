Stiri pe aceeasi tema

- A fost coada la morga Spitalului Județean din Craiova. In ultimele 24 de ore, noua pacienți infectați cu COVID-19 au murit. In cadrul spitalului, 35 de pacienți au decedat din cauza virusului SARS-CoV-2. Pe secția de terapie intensiva sunt internați 30 de pacienți, iar numarul de infectari cu SARS-CoV-2…

- Autoritatile au facut publice ultimele date despre evolutia pandemiei in judetul Buzau. Astfel, in ultimele 24 de ore, din totalul celor 292 de buzoieni testati, 167 au fost confirmati ca fiind infectati cu SARS-CoV-2, adica un procent de peste 50 la suta. Au fost inregistrate si noua decese, record…

- Derapaj major la Acces Direct, care a facut chiar și reconstituire macabra in direct, cu manechine pe podea. Postul Antena 1, care gazduiește emisiunea, a fost amendat cu nu mai puțin de 10.000 de lei. Derapaj la Acces Direct Tot azi s-a dat și cea mai mare penalizare din ultimul timp, și anume, zece…

- Cinci mașini, printre care doua TIR-uri, au fost implicate, astazi, intr-un accident pe Autostrada Sibiu-Deva, in județul Alba. Traficul este blocat pe sensul Deva-Sibiu. Potrivit Centrului Infotrafic, accidentul a avut loc pe A1 Sibiu-Deva, in zona localitații Cunța, județul Alba. ISU Alba transmite…

- Sportivul Paul Georgescu este pe punctul de a deveni, in aceasta saptamana, primul roman care parcurge inot sapte dintre cele mai lungi lacuri din Romania. Acesta participa la proiectul "Lake's Seven" initiat de Asociatia Club Sportiv Sport4You, care presupune traversarea inot a lacurilor "Portile…

- Incidentul s-a petrecut sambata seara, in localitatea Petricani din Ilfov. Cateva mașini au ramas sambata pe calea ferata, printre intre bariere, dupa ce au fost ridicate și apoi lasate din nou, dupa cateva secunde. Intre timp, reprezentanții CFR au declarat ca barierele au fost coborate pentru ca urma…