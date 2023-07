Stiri pe aceeasi tema

- Tatal, de 49 de ani, fiul, de 12, ambii dați disparuți de aproape 24 de ore, pe un traseu montan din comuna Tulnici, sat Lepșa. Operațiunile de cautare s-au desfașurat pe timpul nopții și continua in aceasta dimineața, intr-o zona in care semnalul telefonic e foarte slab, dupa cum a informat IPJ Vrancea.…

- Neințelegerile mai vechi dintre cele doua femei au escaladat, determinand agresoarea sa loveasca victima in zona capului și a brațelor, distrugandu-i un inel, o brațara și un ceas prețios. Incidentul a avut loc ieri, in jurul orei 14.00, pe strada Republicii din municipiul Onești. Conflictul a durat…

- Președintele PNL Mureș, Ciprian Dobre, a postat luni, 29 mai, pe pagina sa oficiala de Facebook, primele imagini de pe șantierul magistralei de apa Luduș – Grebenișu de Campie. Lucrarile se deruleaza in cadrul proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apa și apa uzata in județul Mureș,…

- Romii care traiesc in caruțe și mașini au poposit, cu atelajele hipo și animalele care-i insoțeau in doua zone din Alba Iulia. Prima șatra, formata din circa 50 de persoane, s-a oprit in zona unui pod de cale ferata de peste Mureș. Polițiștii și jandarmii i-au escortat in afara orașului, catre Sibiu.…

- A aparut prima imagine cu barca rasturnata duminica seara pe raul Mureș. In ea s-au inghesuit 12 persoane: un copil de 3 ani a murit, iar alte patru persoane, printre care și doi copii, sunt cautate și acum pe salvatori. Barbatul care a organizat plimbarea a fost reținut pentru 24 de ore. Barca sa nu…

- Barbatul care se afla la conducerea barbii care s-a rasturnat in raul Mureș, iar in urma acestui accident un copil de trei ani și-a pierdut... The post Conducatorul barcii care s-a rasturnat in Mureș a fost reținut. Cine este și ce acuzații i se aduc appeared first on Special Arad · ultimele știri din…

- Prima luna de primavara a oferit un adevarat spectacol in Munții Rodnei. Numeroase animale care-și au habitatul in munți au fost surprinse de camerele video montate. A trecut prima luna și jumatate din anotimpul Primavara. In Munții Rodnei, animalele salbatice au ”revenit” la viața, umbland din loc…