Imagini din satelit arată noi tranșee rusești în nordul Crimeei, aproape de granița cu regiunea Herson Imagini din satelit realizate saptamana trecuta arata noi tranșee sapate in apropierea orașului Armiansk din nordul Crimeei, in apropiere de granița cu regiunea ucraineana Herson, relateaza CNN . O imagine captata de Planet Labs PBC la 5 noiembrie arata un șanț care este sapat pe un camp unde, cu doar o saptamana mai devreme, la 29 octombrie, nu exista niciunul. Faptul ca Rusia sapa noi tranșee in nordul Crimeei sugereaza ca liderii militari ar putea fi nervoși in legatura cu o contraofensiva ucraineana in regiunea Herson, la est de fluviul Nipru, și la sud de Zaporojie, spre Melitopolul ocupat… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

