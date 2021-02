Stiri pe aceeasi tema

- Sectiuni din canalele Venetiei au ramas aproape secate in urma unor maree exceptional de joase, la doar cateva luni dupa ce orasul-laguna din Italia a fost afectat de inundatii, relateaza Agerpres.In luna decembrie, maree inalte au inundat Piata San Marco, provocand daune magazinelor si altor cladiri.In…

- Tragedia de la Constanța, in urma careia o femeie a murit cazand de la balconul apartamentului in flacari, are o poveste tulburatoare in spate. Se pare ca intreg incendiul a pornit de la o lumanare pe care femeia o aprinsese in memoria fiului ei, care murise in luna ianuarie. Citește și: VIDEO…

- Rezidenții orașului australian Melbourne au putut asista noaptea trecuta la dezintegrarea spectaculoasa a unui meteorit deasupra orașului, relateaza 9News . Numeroase persoane au relatat ca au vazut evenimentul ce s-a petrecut in jurul orei 22:40. „A fost foarte luminos”, a declarat Fernando Braga,…

- Noi imagini cu suprafata planetei Marte au fost captate de instrumentul CaSSIS (Colour and Stereo Surface Imaging System) si publicate online, scrie news.ro. Citește și: Contre dure in Coaliție. Liderii USR-PLUS amenința cu ieșirea de la guvernare. Liberalii nu ii opresc prea tare Luna…

- Curtea scolii din Raznic, judetul Dolj, le ofera elevilor care s-au intors fizic la ore un peisaj dezolant. O construcție alba cu usi albastre care se vede undeva, dupa un gard spart, reprezinta, de fapt, grupurile sanitare. Una dintre toalete nici macar nu are usa.

- Celebrele plaje din Bali s-au umplut de deșeuri din plastic, in urma sezonului musonic. Experții spun ca aceasta poluare majora devine un fenomen anual, atat din cauza vremii, cat și a gestionarii deficitare a deșeurilor și a unei crize globale de poluare marina, relateaza The Guardian.

- Piata San Marco si Podul Rialto de pe Canal Grande vor fi iluminate de Craciun, au decis autoritatile din Veneția, in ciuda pandemiei de COVID-19 si a lipsei turistilor, scrie AFP, citata de news.ro.In Piata San Marco, unde se afla faimoasa bazilica cu acelasi nume, artistul italian Fabrizio Plessi…