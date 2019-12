Stiri pe aceeasi tema

- Zi mare pentru Alexandru Mitrita. Fostul jucator al oltenilor s-a casatorit. Alexandru Mitrita a decis sa se puna la casa lui, astfel ca si-a luat inima in dinti si s-a casatorit civil cu Alesia.

- Artista rap Nicki Minaj și soțul ei, Kenneth Petty, planuiesc nunta, la care vor participa membrii familiei și prietenii apropiați, dupa ce s-au casatorit civil, luni, la reședința lor din Los Angeles, California, potrivit wonderwall.com, scrie Mediafax.Nicki Minaj a declarat, la finalul lunii…

- Rafael Nadal și iubita lui din copilarie, Mery Perello, s-au casatorit in acest weekend, la castelul La Fortaleza din Mallorca. Cei doi se cunosc din copilarie și au o relație din 2005. Alaturi de ei in ziua cea mare au fost 350 de invitați, printre care s-au numarat fostul rege al Spaniei, Juan Carlos,…

- Rafael Nadal s-a casatorit cu singura femeie din viața lui! Dupa 14 ani de relație Rafael și Xisca Perellon au spus un mare „Da!” in fața Starii Civile dar și in fața a 350 de invitați. Iata primele imagini de la nunta anului in sport.

- Alina Pușcaș si Mihai Stoenescu au facut cununia civila! Vestea a fost data pe Instagram chiar de catre proaspata mireasa! Mulți au ramas surprinși cand au aflat ca Alina Pușcaș s-a casatorit, pentru ca știau ca aceasta este deja maritata.

- Nu doar Teodora Becali s-a casatorit astazi cu alesul inimii ei, ci și o alta vedeta din Romania a trecut prin emoții uriașe. Alina Pușcaș și-a unit destinul cu cel al lui Mihai Stoenescu, dupa o relație de cațiva ani.

- In sfarsit Catrinel Sandu trece prin momente speciale si este in culmea fericirii. Frumoasa vedeta are toate motivele pentru ca s-a casatorit. Catrinel si-a unit destinul cu cel al iubitului ei, Steve, ceremonie ce a avut loc in Statele Unite, acolo unde locuiesc cei doi.

- Cantaretul canadian Justin Bieber (25 de ani) si modelul Hailey Baldwin (22 de ani) au organizat o a doua ceremonie de nunta, pentru familie si prieteni, intr-o statiune din Carolina de Sud, iar printre invitati s-au numarat mai multe vedete.