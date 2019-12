Stiri pe aceeasi tema

- „Minunea de la trecerea la nivel cu calea ferata, din Jucu Herghelie. Imaginile au fost surprinse de camerele video montate la trecerea la nivel cu calea ferata din Jucu Herghelie, miercuri, 4 decembrie, in Cluj. Conducatorul auto nu a respectat semnalele luminoase si acustice de la trecerea la nivel…

- Un șofer de 20 de ani din Cluj a ignorat semnalele luminoase și a traversat calea ferata cand un tren se apropia in mare viteza. Barbatul a fost la o fracțiune de secunda de impactul cu garnitura de tren care venea la Cluj dinspre Bistrița. Imaginile au fost postate pe contul de Facebook al CFR Infrastructura.Imaginile…

- Imagini de infarct au fost surprinse miercuri, 4 decembrie, in Cluj, la trecerea la nivel cu calea ferata din Jucu Herghelie. O masina a fost filmata cum trece milimetric pe langa tren, dupa ce nu a respectat semnalele acustice si luminoase. The post Imagini de infarct, un sofer trece calea ferata in…

- Un clujean de 20 de ani a fost la un pas de a-și pierde viața dupa ce a traversat calea ferata fara sa observe trenul la doar cațiva metri, distras de telefon. Tanarul din Cluj-Napoca, se intorcea, miercuri seara, de la munca, din Jucu, iar o clipa de neatenție putea sa-l coste viața. Acesta nu a respectat…

- Aseara, in jurul orelor 22:25, un aradean de 46 de ani a sarit cu mașina pe calea ferata de pe strada Campul Liniștii din municipiul Arad. Barbatul in timp ce conducea un autoturism, aflandu-se sub influența bauturilor alcoolice, a pierdut controlul asupra mașinii. „In urma testarii cu aparatul alcooltest…

- In aceasta dimineața, la trecerea de cale ferata de la termocentrala Mintia, un autoturism a fost acroșat de trenul Arad-Simeria. Din primele informații, primite de la persoanele aflate in zona, aceștia afirma ca semnalele luminoase de la calea ferata nu funcționau inca de azi noapte, iar vizibilitatea…

- Trei persoane au fost ranite, duminica dimineața, dupa ce mașina in care se aflau a fost lovita de un tren la o trecere la nivel cu calea ferata, fara bariere, situata pe raza localitații Soloneț, județul Suceava.Potrivit Centrului Infotrafic, accidentul s-a produs duminica dimineața pe secția…

- Un accident mortal a avut loc in aceasta dupa-amiaza la trecerea la nivel cu calea ferata de la Sateni. Trenul Sageata Albastra a lovit in plin o mașina care nu s -a asigurat la trecerea la nivel cu calea ferata. Masina a fost tarata pe sine peste 100 de metri si distrugand complet autoturismul.…