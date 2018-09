Stiri pe aceeasi tema

- O serie de date istorice inedite, despre numarul si numele victimelor unui atac aerian, executat in data de 9 septembrie 1944 asupra unui convoi de refugiati civili, la Targu Mures, care nu se regaseau in arhivele din Romania, au fost prezentate in premiera la o comemorare organizata, sambata, de…

- Pentru ca Festivalul UNTOLD sa fie cu adevarat special, pe langa cei care au performat pe scena au pus umarul si niște oameni extrem de importanți aparținand instituțiilor statului. Anul acesta Unitatea Speciala de Aviație Cluj-Napoca a dat publicitații imagini din timpul zborilor efectuate de piloții…

- In momentul de fata, aeroportul din Iasi are trei terminale, iar acestea nu sunt suficiente. Se incearca construirea unuia nou, precum si a altor rute de acces. Ideea este ca aerogara sa poata ajunge sa proceseze 5 milioane de pasageri pe an. Iata cum arata aeroportul aflat in constructie in perioada…

- Vaduva lui John Lennon, Yoko Ono, a anunțat un nou album alcatuit din piese reimaginate din repertoriul ei trecut, inclusiv o reinterpretare a hit-ului ‘Imagine’, potrivit contactmusic.com. Artista, in varsta de 85 de ani, a refacut 13 cantece din catalogul sau cuprins intre anii 1970 și 2009. Intr-o…

- "Warzone", care va fi lansat in 19 octombrie si care este produs de fiul ei Sean Ono Lennon, reia melodii scrise de Yoko Ono din 1970, intre care "Imagine", imnul pentru pace cantat de John Lennon, sotul ei, care va incheia albumul. "Lumea este atat de haotica. Totul este foarte dificil pentru toata…

- Parintele a ajuns acolo in anul 1980 iar 10 ani mai tarziu a fost inscaunat ca arhiepiscop al Iasilor si mitropolit al Moldovei si Bucovinei. Toate fotografiile dateaza din anii 80, perioada in care Dan Ilie Ciobotea, actualul Patriarh, a intrat in viața monahala cu numele de "Daniel". Parintele…

- Adaptarea romanului lansat in 2008 este realziata de Kathleen Robertson, actrita cunoscuta din „Murder in the First". Intitulat initial „The Other Hand", volumul este centrat pe un tanar nigerian azilant pe nume Little Bee si pe o jurnalista britanica, Sarah O" Rourke, care va fi jucata de Roberts.…

- Cetatea Capidava este unul dintre locurile cu care Dobrogea te imbie intr-o calatorie de-a lungul Dunarii. Fortul de pe malul Dunarii a fost scos la iveala de arheologi la inceputul anilor 1900. Aceasta era zona unde traiau cei mai vechi dobrogeni: dicienii.