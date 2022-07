Stiri pe aceeasi tema

- Pasagerii unui tren care s-a oprit brusc in Zamora, Spania, s-au panicat dupa ce au vazut pe fereastra trenului ca sunt inconjurați de foc. Incendiile de vegetație din zona prin care trec șinele de cale ferata s-au extins pe toata lungimea șinelor, inclusiv pana in locul in care se oprise trenul plin…

- Ministrul de Externe ucrainean, Dmitri Kuleba, a declarat ca Moscova și Kievul sint „la doi pași” de a ajunge la un acord privind exporturile de cereale. El este citat de RIA Novosti. "Sintem la etapa finala, iar acum totul depinde de Rusia. Daca vor cu adevarat, exporturile de cereale vor incepe in…

- Ministerul ucrainean de Externe a anuntat ca Ankara a permis navei ruse Zhibek Zholy care transporta cereale furate din Ucraina sa paraseasca portul turc Karasu, situatie pe care a calificat-o ca fiind „inacceptabila” si l-a convocat pe ambasadorul Turciei, relateaza Reuters.

- Ministerul de Externe ucrainean s-a distantat de declaratiile facute de ambasadorul sau la Berlin, Andrii Melnik, cu privire la fostul lider nationalist ucrainean Stepan Bandera (1909-1959), evitand astfel o potentiala disputa cu guvernul polonez, relateaza dpa. Fii la curent cu cele mai noi…

- Rusia incearca sa repete Holodomor, denumit și genocidul ucrainean, o foamete care a ucis, in Ucraina sovietica din 1932 pana in 1933, milioane de oameni sub regimul sovietic, a declarat șeful Biroului președintelui ucrainean, relateaza The Guardian. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Declaratiile recente ale unui consilier din Ministerul ucrainean al Energiei despre conducta petroliera ce aprovizioneaza Ungaria cu petrol din Rusia sunt ''socante si inacceptabile'', a transmis vineri un secretar de stat din Ministerul de Externe ungar, relateaza agentia MTI.

- Ministerul ucrainean de Externe denunta miercuri drept o ”incalcare flagranta” a integritatii teritoriale a Ucrainei introducerea de catre Moscova a unei proceduri care le permite ucrainenilor care locuiesc in regiunile Herson si Zaporijjea - ocupate de trupe rusesti - sa obtina pasapoarte rusesti,…