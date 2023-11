Stiri pe aceeasi tema

- Informații de ultim moment! Unul dintre presupușii criminali in cazul uciderii lui Adrian Kreiner a fost prins! Barbatul suspectat ca l-a omorat pe omul de afaceri din Sibiu a fost preluat de polițiști dintr-o comuna din Dolj.

- Primele imagini cu prinderea atacatorului milionarului din Sibiu / VideoSTIRIPESURSE.RO va prezinta primele imagini cu capturarea unuia dintre atacatorii milionarului din Sibiu, Adrian Kreiner, care a murit la spital. El a fost prins de polițiști, in comuna Valea Stanciului, din județul Dolj.…

- Unul dintre cei trei suspecți, din cazul de omor de la Sibiu, a fost prins de polițiști, in comuna Valea Stanciului, din județul Dolj, joi seara, 16 noiembrie, au declarat surse din Poliție pentru Libertatea.Tot astazi procurorul criminalist a dispus retinerea unui alt barbat, in varsta 44 de ani, din…

- Politisti din cadrul Secției 4 Poliție Craiova au depistat duminica, 29 octombrie, un barbat, de 43 de ani, din municipiul Craiova, in timp ce conducea o motocicleta pe strada Frații Golești. In urma verificarilor efectuate de polițiști, s-a constatat faptul ca acesta are suspendat dreptul de a conduce…

- Un barbat din Craiova a fost depistat de politisti sub influența substanțelor psihoactive in timp ce conducea un autoturism pe strada Gheorghe Chițu din municipiu. Politisti din cadrul Biroului Rutier Craiova au depistat, pe 28 octombrie, un barbat, din municipiu, in timp ce conducea un autoturism pe…

- Un barbat s-a urcat ieri la volan cu o alcoolemie de 1,62 mg/l alcool pur in aerul expirat. „Politisti din cadrul Secției nr.5 Poliție Rurala Pielești au depistat miercuri, 18 octombrie, un barbat de 47 de ani, din comuna Robanești, in timp ce conducea un autoturism pe drumurile publice din localitate.…

- Un barbat din Dolj, in varsta de 22 de ani, a crezut ca a dat lovitura, in schimb a fost prins de poliție, asta dupa ce a furat dintr-o locuinta bijuterii din aur in valoare de 35.000 de lei. Autoritațile l-au prins pe tanar in vama Nadlac.

- Un caine polițist a prins un criminal care incerca sa se tarasca prin tufișuri, la doua saptamani dupa evadarea sa spectaculoasa dintr-o inchisoare din statul american Pennsylvania, au spus autoritațile citate de BBC.