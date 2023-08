Stiri pe aceeasi tema

- Sergiu a facut primele declarații dupa ce iubita lui a fost ucisa cu bestialitate in Mangalia chiar de prietena ei cea mai buna. Ce a marturisit tanarul cu privire la ultimele mesaje dintre el și Alina Elena.

- Fata de 18 ani care si-a omorat colega de camera si i-a abandonat trupul intr-un parc din Mangalia a fost retinuta pentru 24 de ore si va fi dusa la Tribunalul Constanța cu propunere de arestare preventiva. Ea si-a recunoscut fapta, spunand ca injunghiat-o pe tanara in zona gatului.

- Alina Elena și Loredana erau prietene inca din copilarie, insa cele doua nu se afișau impreuna. Alina Elena și Loredana nu se urmaresc pe rețelele de socializare, iar intrebarea care sta pe buzele tuturor este: "Erau sau nu cele mai bune prietene?".

- O crima oribila a șocat Mangalia. O fata de 18 ani a fost gasita fara suflare, duminica dimineața, langa o banca dintr-un parc din Mangalia, cu urme de violența in zona feței. Infiorator este faptul ca suspecta in acest caz de omor este o tanara de aceeași varsta cu victima. Au aparut imagini cu principala…

- Polițiștii din Mangalia au anunțat ca au reușit sa o rețina pe principala suspecta in cazul crimei care a șocat Romania. Imaginile surprinse de camerele de supraveghere au jucat un rol crucial in identificarea și capturarea tinerei.

- O ancheta tulburatoare scoate la iveala detalii șocante din tragedia din Mangalia, unde o fata de 18 ani și-a ucis prietena, iar apoi a incercat sa scape de cadavrul acesteia intr-un mod cutremurator. Cele doua prietene, ambele in varsta de 18 ani, erau angajate ca cameriste la un hotel din stațiunea…

- O crima cu adevarat șocanta a avut loc pe litoralul Marii Negre, la Mangalia. Alina, o tanara de doar 18 ani a fost gasita sub o banca avand ”fața desfigurata total” și o ințepatura la gat”.Citește și: Crima la Constanța: o tanara și-a ucis colega! Era satula sa minta pentru ea: iși inșela iubitul…

- Polițiștii din Campina au fost sesizați, vineri dimineața, despre faptul ca in scara unui bloc din oraș se afla un barbat mort. In urma investigațiilor, polițiștii au reținut o femeie de 46 de ani, care este principala suspecta in acest caz.”La data de 30 iunie a.c., in jurul orei 07.45, polițiștii…