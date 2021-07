Imagini cu bătaia generală de la alegerile interne ale PNL Scandal cu imbranceli și acuzații, in fața cladirii in care se desfașoara sambata alegerile pentru conducerea filialei PNL Timișoara. Scandalul ar fi izbucnit dupa ce mai mulți liberali nu au fost lasați sa intre in sala. Acestia ii acuza pe organizatori ca vor sa masluiasca de fapt acest scrutin, astfel incat sa iasa presedinte Cosmin […] Source Citeste articolul mai departe pe emaramures.ro…

