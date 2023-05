Stiri pe aceeasi tema

- Parisul este pregatit de sarbatoare, Roland Garros 2023 aflandu-se la ziua marelui start al tablourilor principale de simplu. De la prima ediție vazuta de la fața locului (n.r. 2018) multe s-au schimbat in tenis, dar mai ales in complexul de la Porte d'Auteuil.

- Rafael Nadal a apucat sa dispute doar patru meciuri in 2023, iar jurnaliștii de la Marca anunța ca fostul lider ATP nu s-a recuperat la timp pentru a putea fi prezent la Roland Garros 2023 (28 mai - 11 iunie).

- Prezența lui Rafael Nadal la Roland Garros este tot mai incerta, problemele medicale fiind destul de serioase. Recent, fostul lider mondial a refuzat invitația la turneul challenger de la Bordeaux, conform anunțului facut de organizatorul competiției.

- ​Sorana Cirstea va juca vineri in turul al doilea de la WTA Roma impotriva sportivei Jelena Ostapenko, caștigatoare de Grand Slam (la Roland Garros, in 2017, dupa o finala cu Simona Halep).

- Cancerul ovarian depistat in stadii incipiente poate fi vindecat in 90 – 95% dintre cazuri, insa, in prezent, boala este diagnosticata in stadii avansate, cand deja s-a raspandit la tesuturile din jur, a transmis, luni, Federatia Asociatiilor Bolnavilor de Cancer. FABC atrage atentia, cu prilejul Zilei…

- Rafael Nadal are un obiectiv clar in sezonul 2023, prezența in plina forma fizica la Roland Garros, și nu este dispus sa riște nimic pentru el. Motiv pentru care e posibil ca spaniolul sa nu e prezinte la unele din turneele importante pe zgura, ce precede

- Bianca Andreescu a anuntat ca a suferit o ruptura de ligamente la glezna stanga, marti, in optimile de finala ale turneului feminin de tenis de la Miami. Campioana la US Open in 2019 s-a prabusit pe teren tipand de durere, tinandu-se cu mainile de glezna, in timpul setului al doilea al meciului cu rusoaica…

- La ședința de la Senat in care ministrul de finanțe, Adrian Caciu, fusese invitat sa dea explicații despre starea economiei au fost prezenți circa o treime dintre parlamentari . Senatorii PSD, PNL și UDMR au preferat sa absenteze, iar bancile au ramas goale in cele 60 de minute in care ministrul vorbea…