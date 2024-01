Imaginea zilei!: La un pas de tragedie! Cum a ajuns o ambulanta SMURD dupa un accident in zona bisericii Sfintii Arhangheli Mihail si Gavrildin Constanta (GALERIE FOTO+VIDEO)

Stiri pe aceeasi tema

- Ambulanta SMURD in misiune, proiectata intr-o biserica: Trei paramedici si un voluntar au ajuns la spitalO ambulanta SMURD a fost implicata intr-un accident rutier, duminica seara, dupa ce a fost lovita de o masina in municipiul Constanta, iar trei paramedici si un voluntar au ajuns la spital. Ambulanta…

- Un accident rutier a avut loc in aceasta dupa amiaza la intersectia bulevardului Tomis cu strada Nicolae Iorga, in zona Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Constanta. Din primele informatii in accident au fost implicate un autoturism si o ambulanta SMURD. Dupa impact ambulanta SMURD a intrat in gardul…

- Un accident rutier in care au fost implicate 8 persoane, intre care patru copii, s-a produs, marti, pe Drumul European 85, in judetul Bacau. La fata locului s-au deplasat mai multe echipaje medicale, dar si de Politie. Doi copii au fost gasiti in stop cardiorespirator si nu au putut fi salvati.”La sosirea…

- Un accident rutier a avut loc astazi intre localitatile Baneasa si Lipnita, din judetul Constanta.Din primele informatii un autoturism a intrat intr un copac. O persoana a fost ranita. A fost preluata de SAJ Constanta si transportata la UPU Baneasa.Ulterior a fost transportata de elicopterul SMURD la…

- Un accident rutier s a produs azi, 27 decembrie, in statiunea Mamaia.Evenimentul rutier s a produs an zona hotelului Piccadilly si s a soldat cu o victima, a transmis medicul Diana Claudia Tatarici, purtatorul de cuvant al Serviciului de Ambulanta al judetului Constanta La fata locului se afla Smurd…

- Prin apel la numarul unic de urgenta 112 salvatorii prahoveni au fost solicitati sa intervenim pentru asigurarea masurilor specifice de prevenire a incendiilor, posibil descarcerarea si acordarea asistentei medicale de urgenta in cazul producerii unui accident rutier in satul Coada Malului. In cel mai…

- UPDATE Victima este o femeie, aproximativ 65 ai, care prezinta traumatism craniocerebral,confuza, nu stie ce s a intamplat.Aceasta a fost transportata la Spitalul Harsova, a mai punctat SAJ. Eveniment rutier in Harsova, judetul Constanta, azi, 12 decembrie Este vorba despre un accident rutier, unde…

- Un accident de circulație a avut loc in urma cu cateva momente pe strada Memorandumului din Cluj-Napoca. O ambulanța SMURD care transporta un pacient la spital s-a oprit pentru a acorda primul ajutor calificat unei persoane implicate intr-un accident rutier petrecut pe strada Memorandumului.La evenimentul…