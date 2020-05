Stiri pe aceeasi tema

- Premierul a fost surprins la început despre apariția fotografiei în spațiul public, iar ulterior a adus precizari importante. „Nu stiu despre ce e vorba, când o sa umblu o sa ma uit. Acum m-am dat jos din avion, am fost plecat la Mures si la Maramures, habar n-am.…

- "Nu stiu despre ce e vorba, cand o sa umblu o sa ma uit. Acuma m-am dat jos din avion, am fost plecat la Mures si la Maramures, habar n-am. Stiu eu in ce poza apar? Si ce sa fac. Asta e. Daca e o poza, e o poza. Asta e", a declarat premierul Ludovic Orban, pentru Mediafax. Ludovic Orban, sedinta…

- "Porunca 1 - Sa purtati masca in locuri inchise ! Porunca a 2 a - sa pastrati distanta sociala!Porunca a 3 a - sa nu fumati in institutii publice!Porunca a 4 a - sa nu spui ca nu ai bani de alocatii pentru copii in timp ce tu bei un whiskey care costa cat alocatia pe sase luniPorunca…

- Dana Budeanu, realizatoarea Verdictului Politic de la site-ul STIRIPESURSE.RO, a comentat pe Facebook, in stilu-i caracteristic, fotografia cu Ludovic Orban și miniștrii, care beau și fumeaza in Palatul Victoria."'Guvernul Meu' a lu Iohannis Viata mea e barosaneala! Capo di tutti…

- Premierul Ludovic Orban a declarat luni, la Palatul Victoria, in prezentarea raportului activitații guvernamentale in timpul starii de urgența ca „am luat masuri care nu au fost populare dar care si-au dovedit efectele”, precum interzicerea exportului de medicamente si echipamente medicale. „In ceea…

- Prim-ministrul Ludovic Orban a anuntat ca 2.000 de kituri care permit testarea a 200.000 de persoane au ajuns la Bucuresti si a subliniat ca este absolut necesar ca intreaga activitate de distribuire sa o faca Ministerul Sanatatii."Am fost personal sa verific si sa pipai cele 2.000 de kituri de testare,…

- Premierul interimar, Ludovic Orban, a anunțat marți seara, in timpul ședinței de Guvern ca data cea mai probabila a alegerilor locale este 28 iunie. Decizia a fost luata de primul ministru in urma consultarilor pe care le-a avut impreuna cu liderii celorlalte partide, la Palatul Victoria. Orban a precizat…

- Ludovic Orban a avut, marți seara, in plina ședința de Guvern, o ieșire violenta la adresa primarului Gabriela Firea, pe care a numit-o ca facand parte dintr-un grup de ”neispraviți”. Orban a fost deranjat de faptul ca Firea a anunțat noi cazuri de coronavirus in București intr-o postare pe Facebook,…