Stiri pe aceeasi tema

- Cand vorbim despre inceputurile performanțelor sportului romanesc, nu avem cum sa nu incepem cu bobul – in prima jumatate a secolului XX, ai noștri au prins viteza catre culmile succesului mondial.

- Antrenorul danez Kim Rasmussen (50 de ani) ar fi mutarea de senzație pregatita de Rapid pentru finalul sezonului. Rapid a pierdut inca un meci direct impotriva rivalei CSM București, scor 24-31 in „optimile” Cupei Romaniei, iar conducerea campioanei ar pregati un șoc la nivelul bancii tehnice. Kim…

- Mihai Viteazul este unul dintre cei mai populari și apreciați voievozi din istoria romanilor. Nu insa și pentru o buna parte dintre supușii sai. Pentru țarani a fost un adevarat asupritor, legandu-i de glie sau aservindu-i, lasandu-i la mana feudalilor.

- Film romanesc realizat dupa o intamplare reala, la Cinematograful București! Sambata, 21 ianuarie 2023, de la ora 18:00, la Cinematograful de arta „București”, ruleaza, in premiera, filmul „Pasagerii noptii” / „Les passagers de la nuit”, in regia lui Mikhael Hers, cu Charlotte Gainsbourg, Quito Rayon…

- Deținuții ruși recrutați de Grupul Wagner care au fost trimiși pe frontul din Ucraina și capturați mai apoi de trupele ucrainene spun ca au fost martori la execuții in public ale dezertorilor și luptatorilor care nu respecta ordinele, potrivit unui raport al Polygon Media și al publicației independente…

- Ne aflam in miezul nelamuririlor. Certificarea oamenilor care fac istorie, sau pe care istoria ii face mari este metaforica. Indiferent de domeniu, demonstratia alegerii nu poate fi decat un contur de imagine, un reper posibil. Alegerea mea este reperul opus, de exemplu, lui Putin, de care nici rusii…

- Cel putin 70 de ofiteri rusi au fost raniti dupa un atac asupra unui post de comanda rusesc in regiunea Herson (sudul Ucrainei), potrivit fortelor armate ucrainene, citate de DPA, scrie AGERPRES. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Expozitia multimedia „Origini/Repere - o calatorie in istoria Teatrului Nottara”, un proiect inedit in spatiul teatral romanesc, al carui scop este sa faca mai bine cunoscuta istoria cladirii de pe Bulevardul Magheru si povestea Teatrului Nottara, poate fi vizitata de vineri. Fii la curent…