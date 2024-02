Imaginea dezastrului: datele bugetului pe anul 2023 (analiză) Datele bugetare pe anul 2023 arata clar lipsa responsabilitații in gestionarea finanțelor publice. Anul trecut, cheltuielile bugetare și deficitul bugetar au fost scapate de sub control. Exista riscul ca și anul acesta sa se intample același lucru. Ieri, Ministerul Finanțelor a publicat datele bugetare pe anul 2023. Avem acum o imagine aproape completa asupra finanțelor publice de anul trecut. O imagine aproape completa, pentru ca din buget lipsesc plațile amanate de stat, precum TVA, datoriile catre furnizorii de energie electrica și gaze naturale sau concediile medicale care nu au fost platite… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

