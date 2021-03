Imaginea care a revoltat. Un pacient cu mască de oxigen privește resemnat de la fereastra salonului protestatarii anti-mască In timpul protestelor care au avut loc, luni seara, in Brașov mai mulți protestatari s-au filmat și au postat imaginile pe rețelele de socializare. Intr-unul din clipuri, un protestatar anti-masca a surprins un pacient la geamul salonului unde era internat. Omul respira cu ajutorul unei maști cu oxigen și privea resemnat la multimea care protesta […] The post Imaginea care a revoltat. Un pacient cu masca de oxigen privește resemnat de la fereastra salonului protestatarii anti-masca appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

