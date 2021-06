Stiri pe aceeasi tema

- Vicecampioana mondiala Croatia este condusa de echipa Cehiei cu scorul de 1-0, la pauza meciului care are loc vineri, pe Hampden Park din Glasgow, in Grupa D a turneului final EURO 2020 la fotbal. Cehia a marcat prin Patrick Schick in min. 37, din penalty, dupa ce atacantul lui Bayer Leverkusen fusese…

- Anglia - Scoția se joaca azi, de la 22:00, intr-o partida extrem de importanta pentru economia Grupei D. Daca englezii și cehii iși vor caștiga partidele, atunci vor merge impreuna in optimi, indiferent de rezultatele din ultima etapa! Pentru ca joaca in ultimul meci al zilei, Anglia și Scoția vor cunoaște…

- Echipa de fotbal a Cehiei a invins reprezentativa Scotiei cu scorul de 2-0 (1-0), luni, pe Hampden Park din Glasgow, in primul sau meci din Grupa D a turneului final EURO 2020, noteaza Agerpres. Cehia s-a impus prin ''dubla'' lui Patrik Schick (42, 52), al doilea gol fiind favorit la ''golul turneului''.…

- Echipa de fotbal a Cehiei conduce reprezentativa Scotiei cu scorul de 1-0, la pauza meciului care are loc luni, pe Hampden Park din Glasgow, in Grupa D a turneului final EURO 2020. Cehia a deschis scorul in min. 42, prin Patrik Schick.

- Selectionata Croatiei a renuntat la cantonamentul din Scotia si va ramane pe taram croat intre meciurile de la Euro-2020. Federatia croata HNS a decis sa urmeze recomandarile UEFA, care a avertizat asuara impactului ce ar putea aparea in conditiile pregatirii meciurile avand in vedere restrictiile…

- Marți, leul a avut o evoluție stabila fața de principalele valute, excepție facand lira sterlina, care a profitat de victoria fara glorie a naționaliștilor din Scoția, ceea ce a redus posibilitatea unui nou referendum pentru independența. Cursul euro a crescut de la 4,9259 la 4,9265 lei, intr-o ședința…

- Atacantul de la Viitorul va fi suspendat pentru duelul cu nemtii, din cauza cumululu de cartonase galbene.Varful a devenit indisponibil, dupa ce a fost sanctionat de arbitru in finalul partidei cu Ungaria U21, pentru proteste.Adi Mutu s-a enervat pe jucator in momentul in care a luat cartonasul galben.Pentru…

- Meciul dintre Romania și Macedonia de Nord, scor 3-2, primul din preliminariile pentru Cupa Mondiala din 2022, a fost lider de audiența la TV joi seara. Victoria „tricolorilor” in meciul care a marcat startul campaniei de calificare la Mondial a fost lider pe toate segmentele de public, pe intreaga…