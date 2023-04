Stiri pe aceeasi tema

- Andreea Popescu a devenit mama pentru a treia oara! Vedeta și soțul ei, Rareș Cojoc, au reușit sa iși stranga bebelușul in brațe pentru prima data azi noapte, dupa ce micuțul a fost adus pe lume in urma unei operații de cezariana. Chiar fericitul tatic a fost cel care a facut public prima imagine cu…

- Sunt momente dificile pentru Ella Tina, care a ajuns la spital! Dupa ce s-a afișat cu o perfuzie la mana, artista a publicat din nou o imagine cu care și-a ingrijorat fanii, insa are o persoana care este mereu alaturi de ea.

- Vladuța Lupau are toate motivele sa radieze de fericire! Vedeta a postat un tablou de familie pe o rețea de socializare. Ce imagine emoționanta a publicat indragita cantareața alaturi de soțul ei, Adi Rus, și copilul lor.

- Recunoști baiețelul din imagine? Este mare vedeta, acum, in Romania. Participa la reality-show-ul America Express, provocare pe care a acceptat-o recent impreuna cu partenera sa de viața. Toți iubitorii de rap și hip-hop din țara il cunosc. Poate fi dificil sa-i recunoști trasaturile. Ce a spus cantarețul…

- Lora și Ionuț Ghenu vor deveni parinți? Aceasta este intrebarea fanilor artistei, dupa ultima postare facuta de Lora pe rețelele sociale. Vedeta și-a surprins urmaritorii, in urma cu puțin timp, iar fotografia a devenit rapid virala pe internet.

- Andreea Popescu radiaza de fericire in aceasta perioada, asta pentru ca urmeaza sa devina mamica pentru a treia oara. Andreea Popescu a postat pe rețelele de socializare o fotografie cu chipul bebelușului de la ecografie și a transmis un mesaj emoționant. Vedeta va aduce pe lume un baiețel pe nume Alexis.

- Recunoști fetița din imagine? Este o vedeta cunoscuta in Romania, dar și o dansatoare de excepție. Are o familie frumoasa, iar in urma cu mai mulți ani a deschis alaturi de soț o școala de dans.