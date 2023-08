Stiri pe aceeasi tema

- Untold a stabilit un record de audiența vineri, 4 august 2023, fiind 115.000 de fani in incininta festivalului. Pentru prima data in istoria celor 8 ediții, un concert de la scena principala a captivat toata atenția publicului, fiind puțini care au optat sa vada alți artiști, intre orele 22.00 - 24.00.…

- UNTOLD 2023 se apropie cu pași rapizi de start, cel mai mare festival organizat in Romania urmand sa aiba loc in perioada 3-6 august, la Cluj-Napoca. Nume importante precum Imagine Dragons, Martin Garrix, David Guetta și Armin van Buuren vor aparea pe scena principala de pe Cluj Arena.

- UNTOLD, cel mai mare festival din Romania și numarul 9 in Top 100 Festivals, iși deschide porțile in cateva zile, iar in Atriumul din Iulius Mall Cluj, festivalierii pot intra in posesia mult doritei brațari, ce ii va purta spre magicul taram al distracției. Stand-ul Wristband Pick-up va fi amplasat…

- Romania a devenit in ultimii ani una din destinațiile europene cautate pentru festivalurile de muzica, teatru, film și alte evenimente de anvergura. Anul acesta se preconizeaza ca zeci de mii de persoane, cetațeni romani sau straini vor raspunde cu entuziasm invitației organizatorilor și vor fi prezenți…

- In fiecare vara, in Cluj-Napoca, sute de mii de fani scriu impreuna un nou capitol din cea mai frumoasa experiența de festival. In acest an, taramul magic UNTOLD iși va deschide porțile in perioada 3-6 august, pentru cei mai mari artiști naționali și internaționali. Experiența de pe Cluj-Arena va fi…

- Peste 100.000 de oameni au participat seara trecuta la Zilele Clujului. Aceștia au avut parte de un impresionant spectacol cu 300 de drone și video proiecție, dupa concertele susținute de Andra, Carla’s Dreams și Compact. Zeci de mii de oameni au trecut prin Parcul Central, bucurandu-se de activitațile…

- Rapper-ul și compozitorul american LIL PUMP urca anul acesta, in premiera la NEVERSEA, pe scena principala a celui mai mare festival de pe o plaja din Europa, care are loc intre 6-9 iulie, pe Neversea Beach din Constanța. Pentru cele 4 zile și 4 nopți sunt așteptați peste 150 de artiști și DJ-i de top,…