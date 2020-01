Iluzie optică: care masă este mai lungă? Recent am scris un articol despre cum creierul structureaza informațiile despre obiecte, astfel ca doua patrate identifice par ca ar avea nuanțe evident diferite. Priviți cele doua mese din imaginea de mai sus. Care masa este mai lunga? Indiferent cum ați privi și indiferent de cat de mult ați privi imaginea, masa din partea stanga va va parea, in mod evident, mai lunga. Uimitor este ca nu este! In fapt are exact aceeași lungime ca cea din dreapta! Citeste articolul mai departe pe scientia.ro…

