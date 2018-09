Stiri pe aceeasi tema

- In cadrul unui eveniment organizat de filiala clujeana a Academiei Romane, academicieni de pe ambele maluri ale Prutului au incercat sa identifice oportunitați de colaborare in domeniul cercetarii științifice. Intalnirea vine ca urmare directa a semnarii in anul 2014 a unui memorandum de cooperare…

- O noua gradinița, reparata din banii oferiți de România, a fost inaugurata astazi în satul Sipoteni, raionul Calarași. Pentru renovarea acestei instituții preșcolare, Guvernul României a oferit 9,3 milioane de lei. Gradinița de copii din satul Sipoteni, raionul…

- Centrul secundar de instruire pentru lupta al Fortelor Terestre Romane, din Babadag, a gazduit ieri ceremonia de deschidere a exercitiului multinational PLATINUM EAGLE 18.2. In cadrul evenimentului, locotenent colonel Ciprian BALICA, conducatorul exercitiului si comandant al Batalionului 341 Infanterie…

- 14 concurenti din patru tari au participat sambata, 11 august la cea de-a XI-a editie a Concursului International Strongman Carei. Concurentii au fost din: Romania, Republica Moldova, Liban si Ungaria. Potrivit punctajelor obtinute in cadrul celor cinci probe, StrongmanXI – Carei 2018 a fost castigat…

- Serviciul Vamal din Republica Moldova si autoritatea vamala din Romania au convenit asupra unui set complex de actiuni orientate spre fluidizarea circulatiei transfrontaliere in perioada 07 – 31 august, atunci cand fluxurile cresc in medie cu peste 20%. Masurile coordonate sunt prevazute intr-un Plan…

- Un barbat de 35 de ani, cu cetațenie româna și moldoveneasca, a încercat sa intre în Republica Moldova cu importante sume de bani asupra sa, fara a le declara la controlul de frontiera. Cazul a fost înregistrat luni, 23 iulie, în Punctul de Trecere a Frontierei Albița,…

- Proiecte de internaționalizare a intreprinderilor moldovenești alaturi de intreprinderi romanești, pentru accesarea piețelor de desfacere mai mari, precum cele din China sau Japonia, dar și realizarea unor proiecte transfrontaliere de interes major pentru mediile de afaceri din

- Liderul partidului de guvernamant, Vlad Plahotniuc „a aruncat la coș voturile chișinauienilor pentru ca nu-l vrea pe Andrei Nastase". Declarația aparține deputatului roman Matei Dobrovie, dupa ce astazi Judecatoria Chișinau nu a validat mandatul de primar al Chișinaului. Dobrovie s-a declarat revoltat…