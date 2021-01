Dupa ce au aparut zvonuri cum ca Ilie Nastase și Ioana s-au impacat, in urma scandalului care a avut loc in urma cu mai multe seri, atunci cand soția tenismenului a apelat poliția, iata ca ea a declarat in exclusivitate pentru Antena Stars ca acest lucru nu s-a intamplat! Vedeta a marturisit ca prefera sa stea o perioada singura, deși Ilie Nastase insista pentru impacare!