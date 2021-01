Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Sanatatii, Vlad Voiculescu, spune ca nu exista „absolut nicio tensiune” intre el, premierul Florin Cițu și medicul Valeriu Gheorghița: „Exista discuții și exista un grup de oameni care au incredere unii in alții”. Citește și: Comisia Europeana a decis: Vaccinarea ramane voluntara…

- Deputatul PSD, Alexandru Rafila, considera ca oamenii foarte in varsta, care au și diferite afecțiuni, nu ar trebui vaccinați. De asemenea, nu ar trebui vaccinate persoanele cu boli in faze terminale, asta pentru ca vaccinul nu le aduce niciun beneficiu. Citește și: Comisia Europeana a decis:…

- Comisia Europeana a adoptat, ieri, un document in care indeamna statele membre sa intensifice campania de vaccinare si propune ca pana in martie sa fie vaccinate cel puțin 80 % dintre persoanele peste 80 de ani și 80 % dintre cadrele medicale și asistenții sociali din fiecare stat membre. Comisia mai…

- Comisia Europeana a dat asigurari, luni seara, ca vaccinarea impotriva coronavirusului nu va fi obligatorie, subliniind ca nu vor exista drepturi diferite in functie de optiune. „Vaccinarea este...

- Premierul Florin Cițu a anunțat astazi ca saptamana viitoare ar trebui sa inceapa faza a doua de vaccinare, cea in care vor fi vaccinați lucratorii din domeniile critice și populația cu grad de risc. El a mai spus ca ”daca pastram ritmul vom ajunge la capacitatea de 100.000 de vaccinuri pe zi”, in cadrul…

- Vaccinarea impotriva COVID-19 va incepe in Uniunea Europeana in zilele de 27, 28 si 29 decembrie, a anuntat joi presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.„Pe 27, 28 si 29 decembrie va incepe vaccinarea pe teritoriul UE”, a transmis Ursula von der Leyen pe Twitter.It's Europe's moment. On 27,…

- Miercuri, 16 decembrie 2020, a avut loc primul webinar adresat profesionistilor din domeniul sanatatii organizat de Comitetului national de coordonare a activitatilor privind vaccinarea impotriva COVID-19 (CNCAV) cu scopul de a oferi informatii detaliate despre campania de vaccinare impotriva COVID-19.…

- Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen a declarat ca toate cele 27 de state din Uniunea Europeana ar putea incepe campaniile de vaccinare in acceași zi, sugerand data de 27 decembrie. "Este un cadou de Craciun pentru toți cetațenii", a afirmat și vicepreședintele Comisiei Europene, Margaritis…