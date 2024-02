Stiri pe aceeasi tema

- Fostul prefect de Gorj este audiat la aceasta ora la sediul Poliției Municipale Targu Jiu, dupa ce a fost depistat a patra oara la volan, avand permisul retras din motive medicale. Polițiștii au oprit mașina fostului deputat in partea de sud a municipiului Targu Jiu. Au fost prezente cinci echipaje…

- Un tanar de 19 ani a ajuns dupa gratii, dupa ce a condus beat și fara permis un autoturism, la Racaciuni. Pe 23 februarie 2024, polițiștii Secției 5 Poliție Rurala Racaciuni au fost sesizați cu privire la faptul ca, in comuna Sascut a avut loc un eveniment rutier. Din primele verificari a reieși faptul…

- Reacție halucinanta a fostului prefect de Gorj, Ilie Morega, dupa ce colega noastra Anamaria Ianc a incercat sa-i ia un punct de vedere. Fostul prefect de Gorj a fost surprins de mai multe ori la volan, deși nu mai are permis. Aseara, fostul prefect a ironizat un polițist pentru ca l-a prins la volan.

- O tanara, de 20 de ani, aflata sub influența drogurilor, a fost prinsa conducand fara permis pe o șosea din Magurele. Ea tocmai ce plecase de la sediul poliției, unde fusese adusa impreuna cu prietenul ei, care a fost reținut pentru ca a condus mașina fara a avea permis de conducere. Polițiștii din…

- Un barbat din Cluj-Napoca a fost reținut dupa ce a furat o mașina din Someșeni. Polițiștii l-au prins pe hoț chiar la volan.„La data de 25 ianuarie a.c., polițiștii din cadrul Poliției municipiului Cluj-Napoca – Secția 2 Poliție au dispus masura reținerii, pentru 24 de ore, fața de un barbat, de 32…