- Suporterii lui Dinamo au scos „la lumina” o serie de declarații pe care Dorin Rotariu (28 de ani), acum la FCSB, le-a facut in perioada in care imbraca tricoul alb-roșu. „Nu am sa tradez niciodata, asigura pe atunci mijlocașul de banda. FCSB a anunțat astazi transferul lui Dorin Rotariu, extrema dreapta…

- Dinamo ar fi dorit sa il transfere pe Dorin Rotariu, 28 de ani, insa mutarea a picat din cauza problemelor financiare ale „cainilor”. Echipa lui Ovidiu Burca nu se putea apropia de pretențiile atacantului caruia Gigi Becali ii va plati un salariu de 20.000 de euro pe luna, unul dintre cele mai mari…

- Este transferul momentului in fotbalul romanesc! Dorin Rotariu, liber de contract inca din luna august 2023, moment in care s-a desparțit de Ludogorets, a fost prezentat oficial, in urma cu puțin timp, la FCSB. Fostul mijlocaș de la Dinamo este noul jucator al "roș-albaștrilor".

- Dorin Rotariu (28 de ani, extrema dreapta) e al 20-lea fotbalist care semneaza cu FCSB dupa ce anterior evoluase pentru Dinamo. Gigi Becali a anunțat de cateva zile ca vrea sa intareasca atacul, in principal doua posturi: extrema dreapta și varf. Rotariu poate acoperi ambele poziții și a fost convins…

- Gigi Becali, patronul celor de FCSB, a avut de platit propriile polițe luni seara, dupa remiza roș-albaștrilor cu U Cluj, 2-2. Latifundiarul i-a reproșat lui Ionel Danciulescu atacul pe care fostul varf al lui Dinamo l-a avut recent asupra antrenorului Elias Charalambous. Becali l-a luat in colimator…

- Gica Popescu, prima reactie dupa Romania – Kosovo 2-0. Fostul international roman a vorbit despre sansele nationalei Romaniei de a se califica la EURO 2024. Gica Popescu a spus ca Romania trebuie sa fie precauta pentru ca nu s-a obtinut calificarea. Gica Popescu, prima reactie dupa Romania – Kosovo…

- Noul actionar de la Dinamo, Andrei Cionca, anunta noi posibili investitori pentru „caini”. Cionca a precizat ca a vorbit si cu alti oameni de afaceri despre posibilitatea ca acestia sa investeasca la Dinamo. Omul de afaceri este convins ca si alti oameni cu bani din Romania se vor alatura proiectului.…

- Elias Charalambous a vorbit dupa FCSB – Dinamo 2-1. Antrenorul FCSB sustine ca Florinel Coman este cel mai bun jucator din Liga 1, avand doua reusite in primele doua meciuri. „Coman este si in acest an probabil cel mai bun jucator din Romania. A marcat un gol european. Suntem fericiti ca avem un jucator…