Stiri pe aceeasi tema

- Rapid - FCSB 1-0 | Dinu Todoran, antrenorul roș-albaștrilor, iși asuma eșecul de pe Arena Naționala. Toate detaliile despre Rapid - FCSB, AICI! Vocile Gazetei: Rapid - FCSB, comentat live de Țepelin, Geambașu și Gafiuc Rapid - FCSB 1-0. Dinu Todoran: „E dureros” „E foarte dureros sa pierzi cu Rapid.…

- Rapid - FCSB. Roș-albaștrii au efectuat nu mai puțin de 3 schimbari la pauza. Toate detaliile despre Rapid - FCSB, AICI! Vocile Gazetei: Rapid - FCSB, comentat live de Țepelin, Geambașu și Gafiuc Becali l-a taxat pe Alexandru Crețu, cel care a greșit la autogolul lui Vinicius. De asemenea, l-a introdus…

- Rapid - FCSB. Incidente inaintea derby-ului de pe Arena Naționala! Toate detaliile despre Rapid - FCSB, AICI! Vocile Gazetei: Rapid - FCSB, comentat live de Țepelin, Geambașu și Gafiuc Rapid - FCSB. Conflict intre suporteri Aproximativ 35.000 de spectatori se afla in tribunele Arenei Naționale. Cele…

- Paulo Vinicius, care peste trei zile, 12 august 2021, va implini 37 de ani, a debutat in tricoul roș-albaștrilor și a avut o evoluție foarte buna.Brazilianul a fost exact in aparare, dar a aparut și la finalizare, fiind aproape și de a marca. Ilie Dumitrescu a remarcat prestația noului fundaș de la…

- Ilie Dumitrescu a analizat egalul dintre CFR Cluj și Young Boys Berna, scor 1-1 in preliminariile Ligii Campionilor. Meciul retur cu Young Boys Berna va avea loc pe 10 august, in Elveția.In cazul in care va trece de Young Boys, CFR va da peste Ferencvaros sau Slavia Praga in play-off-ul Ligii. Meciurile…

- Mirko Pigliacelli (28 de ani), eroul Universitații Craiova in Supercupa Romaniei, cu doua penalty-uri aparate contra lui CFR Cluj, a surprins la flash-interviu. AICI, toate detaliile despre Supercupa Romaniei Portarul italian a dezvaluit ca la ședința de antrenament de vineri, cand coechipierii sai…

- Papa Francisc a fost internat la spitalul A. Gemelli din capitala Italiei, unde a suferit ”o interventie chirurgicala programata pentru o stenoza diverticulara simptomatica a colonului”. ”Sfantul Parinte a reactionat bine la interventia desfasurata sub anestezie generala”, potrivit unui comunicat al…

- Gigi Becali, patronul FCSB, este gata sa renunțe in aceasta vara la cel mai bun jucator al echipei, Florin Tanase (26 de ani). La prezentarea lui Alexandru Crețu, patronul FCSB a dezvaluit ca a primit o oferta pentru golgeterul Ligii 1 și ca ar fi dispus sa-l vanda pentru o oferta intre 4,5 și 5 milioane…