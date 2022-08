Stiri pe aceeasi tema

- Centrul Meteorologic Regional Moldova a emis o avertizare cod portocaliu de fenomene meteo periculoase pentru un numar de 37 de localitați sucevene valabil pana astazi la ora 18.00. Vor fi averse ce vor acumula peste 35..40 l/mp, frecvente descarcari electrice, intensificari ale vantului, vijelie,…

- ”Cand ai o viața sfanta, traita in rugaciune, Dumnezeu iți vorbește și in somn; insa cand viața iți este taverna, visele iți sunt intocmai. Discernerea lor nu mai are nevoie de explicații”. Este raspunsul arhiepiscopului Sucevei și Radauților, IPS Calinic, la intrebarea ”Cum știm ca un vis este de la…

- Primarul comunei Horodnic de Sus, Valentin Luța, a anunțat ca ”cu ajutorul lui Dumnezeu”, saptamana aceasta au inceput lucrarile de colectare a apelor pluviale de pe strazile asfaltate anul trecut respectiv Barc, Osoi, Groseni. ”Practic, in urma finalizarii acestui proiect ce vine in continuarea celui…

- Consiliul Județean Suceava va lansa la sfarșitul acestei luni proiectul „Nunta in Bucovina”. Anunțul a fost facut de șeful administrației județene, Gheorghe Flutur, in deschiderea Festivalului Internațional „Intalniri Bucovinene” de la Campulung Moldovenesc. Gheorghe Flutur a declarat ca proiectul va…

- Cu excepția Colegiului Național , aflat in curs de reabilitare, toate celelalte școli și licee din Campulung Moldovenesc au fost modernizate, deja, prin Programul Național de Dezvoltare Locala. Intr-o intervenție telefonica la Radio Top, primarul Mihaița Negura a declarat ca s-au modernizat școlile…

- Oana Roman nu se grabește sa mai faca nunta mare cu Marius Elisei! Deși dupa ce s-au impacat, fiica fostului premier al Romaniei era foarte entuziasta și a promis ca va face o nunta cu o reinnoire a juramintelor in fața lui Dumnezeu, acum s-a razgandit subit. Oana Roman a divorțat de Marius Elisei la…

- Consiliul Județean ajuta financiar, la inițiativa președintelui instituției, Gheorghe Flutur, șase suceveni aflați in situație de extrema dificultate cu suma totala de 25.500 de lei. Doi suceveni sunt din satul Ciprian Porumbescu, iar ceilalți patru din satul Mihoveni-comuna Șcheia, satul Ilișești,…