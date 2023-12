Stiri pe aceeasi tema

- Elevii Școlii Gimnaziale din Cernica au avut ocazia de vedea cum decurge o zi din viața unui jurnalist. Aceștia au mers in studiourile redacțiilor de știri ale Televiziunii Romania TV, Antena 3 și Metropola TV, insoțiți de cadrele didactice. ”Zeci de copii ai claselor gimnaziale din Cernica (Tanganu),…

- FOTO: Lupii Sigidavei, motocicliștii din Cugir care s-au transformat in Moș Craciun pentru copiii din mai multe familii Clubul de motocicliști din Cugir, ”Lupii Sigidavei” au organizat o acțiune umanitara, cu ocazia serbarilor de Craciun. Aceștia au strans alimente și au mers la mai multe familii sau…

- Emoții și zambete au umplut astazi casuțele de tip familial din județul Ilfov, cand zeci de copii au urcat in „Tramvaiul Poveștilor de Iarna”, o calatorie plina de magie și bucurie organizata de Societatea de Transport București (STB) in parteneriat cu Direcția Generala de Asistența Sociala și Protecția…

- La Targoviște, Moș Craciun are sacul plin cu cadouri pentru copiii care ajung in Orașelul din Piața Tricolorului , vineri seara, Moșul alaturi de Craciunița și spiriduși, toti veniti tocmai de pe taramul zapezii, a daruit din tolba sa plina de surprize, cadouri mult asteptate tuturor copiilor care…

- Sute de targovișteni de toate varstele l-au intampinat vineri seara pe Moș Craciun, la venirea acestuia in municipiu. Moșul a ales de data aceasta o decapotabila de epoca, din cadrul Retromobil Dambovița, cu care a parcurs traseul Bulevardul Regele Carol I – Bulevardul Mircea cel Batran – Calea Domneasca…

- Surpriza de poveste in cartierul Nicolae Grigorescu din Deva! Joi a fost vreme de daruit. Peste 120 de copii care locuiesc in blocurile sociale si camerele de camin au primit cadouri de la Mos Craciun. Cel mai asteptat personaj al sarbatorilor de iarna a ajuns in cartier insotit de Juniorii…

- Aproape 200 de copii din Ilfov au luat astazi parte la proiectul numit „Vreau sa cresc sanatos”, desfașurat in localitatea Glina. Copiii au facut sport, s-au antrenat cu Giani Kirița și Ionel Danciulescu, și au aflat informații extrem de importante despre alimentație. Scopul proiectului: combaterea…

- Astazi, Președintele Consiliului Județean Ilfov, Hubert Thuma (PNL), a anunțat o inițiativa importanta pentru imbunatațirea eficacitații acțiunilor de intervenție in situații de urgența. Prin intermediul unei postari pe rețeaua de socializare Facebook, Thuma a dezvaluit ca o drona de ultima generație…