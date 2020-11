Stiri pe aceeasi tema

- O mama a fost reținuta in Ilfov dupa ce fetița ei a fost gasita pe strada, batuta crunt, anunța MEDIAFAX. Potrivit IPJ Ilfov, femeia in varsta de 31 de ani a fost reținuta pentru 24 de ore de catre polițiștii orașului Voluntari, pentru violența in familie și rele tratamente aplicate minorilor.…

- Polițiștii au reținut-o, vineri, pe mama fetiței de 9 ani care a fost gasita, ieri, pe strada de o vecina ratacind singura pe strazi și cu multiple rani pe corp. Minora a fost preluata de reprezentanții D.G.A.S.P.C. Ilfov și instituționalizata intr-un centru de specialitate.„,In urma probatoriului administrat,…

