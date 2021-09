Stiri pe aceeasi tema

- Artesana, producatorul de lactate artizanale, integrale și neomogenizate din Romania, vrea sa iasa la export spre sfarșitul anului 2022 cu produsele din branzeturi, a declarat Alina Donici, cofondator Artesana, intr-un interviu acordat wall-street.ro. „De cand am decis sa lansam acest business…

- In criza COVID, un medic african, sosit in Europ, isi striga disperarea. John Nkengasong, aflat in Italia, este medicul implicat in combaterea virusurilor din Africa Centrala. El a cerut ajutorul Europei: „Avem nevoie de 1,8 miliarde de doze si mai multa solidaritate din partea lumii occidentale”. „Tarile…

- Exista analize facute de specialiști in fața carora nu ai ce spune și trebuie sa accepți realitatea. In Romania analistul Petrișor Peiu este unul care informați știe sa lucreze cu date statistice, de la prezentare in limbaj uzual pana la concluzii pertinente. Cifrele prezentate intr-unul dintre ultimele…

- Storis, prima aplicație de audiobooks, e-books și podcasts conceputa in Romania, pregatește expansiunea internaționala și vrea sa fie prezenta pe opt piețe europene, in afara Romaniei, pana in 2026. Prima extindere va cuprinde Estonia și Moldova, teritorii in care aplicația va fi debuta pana in 2022.…

- Agricultura ecologica in Europa acopera 13 milioane de hectare sau aproximativ 8% din suprafața agricola totala. Spania (17,3%), Italia (15,7%), Franța (15,1%) și Germania (9,4%) impart mai mult de jumatate din suprafețele alocate acestui tip de agricultura. Obligatorie in Uniunea Europeana de la 1…

- Cetațenii britanici care s-au vaccinat anti-coronavirus nu vor mai fi obligați sa stea in carantina la revenirea in Regatul Unit. Pana acum cetațenii britanici erau nevoiți sa stea in carantina la revenirea in țara daca calatoreau in strainatate. Din data de 19 iunie, britanicii care calatoresc in țari…

- Schimbarea regulilor va fi un impuls urias pentru companiile aeriene si industria turistica, care au fost ingenunchiate de 15 luni de restrictii. In Marea Britanie, 65% dintre adulti au fost complet vaccinati, deschizand calatoriile pentru milioane de oameni. “Pot confirma astazi ca din 19 iulie rezidentii…