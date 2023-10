Stiri pe aceeasi tema

- Thrillerul "Five Nights at Freddy's", produs de Universal si Blumhouse, a spulberat asteptarile in box office cu un debut de 78 de milioane de dolari in weekendul de Halloween, scrie Variety.Aceste vanzari de bilete sunt cu atat mai impresionante cu cat filmul de groaza a intrat simultan pe Peacock,…

- Starul echipei Milwaukee Bucks, Giannis Antetokounmpo si-a prelungit contractul cu franciza din NBA. Noul acord, in valoare de 186 de milioane de dolari, este pe trei ani, relateaza presa americana, potrivit news.ro.Sportivul a confirmat prelungirea contractului, postand un mesaj cu hashtagul “extended”…

- In urma conflictului armat dintre gruparea terorista Hamas și Israel, pe rețelele de socializare au aparut mai multe informații care au rolul de dezinformare. Comisarul European, Thierry Breton i-a cerut CEO-ului Meta, Mark Zuckerberg sa elimite acest conținut, altfel risca o amenda in valoare de 2…

- O inregistrare video publicata de Ministerul ucrainean al Apararii pare sa arate trei drone ucrainene de 500 de dolari care urmaresc un tanc rusesc T-90 de 4,5 milioane de dolari inainte de a-l arunca in aer.

- Sorana Cirstea și-a asigurat cel mai mare premiu al carierei dupa ce a trecut en-fanfare de Belinda Bencic și a acces in sferturi la US Open! Calificarea Soranei Cirstea in sferturile de finala de la US Open reprezinta cea mai mare lovitura pe care o da romanca in cariera atat pe plan sportiv, cat și…

- Lionel Messi a lasat Europa in aceasta vara și s-a transferat in SUA, la Inter Miami. Starul argentinian s-a adaptat rapid la noua echipa și marcheaza la foc automat, devenid idolul suporterilor. Tot ce mai are de facut este sa-și achiziționeze o locuința. Iar un arhitect celebru din America a facut…

- Impresarul Florin Manea susține ca fundașul central Radu Dragusin (21 de ani) ar fi fost ademenit cu un salariu de 10 milioane de euro din Arabia Saudita. Radu Dragușin a fost integralist in primele doua meciuri jucate de Genoa in aest sezon, victoria 4-3 cu Modena in Cupa Italiei și eșecul 1-4 cu…

- Statul australian Victoria va plati 380 de milioane de dolari australieni (243 de milioane de dolari) organizatorilor Jocurilor Commonwealth-ului, a anuntat sambata premierul Daniel Andrews. Anuntul vine dupa ce statul australian a renuntat sa mai fie gazda evenimentului din 2026, invocand o depasire…