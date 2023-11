Stiri pe aceeasi tema

- Xavi, antrenorul Barcelonei, a analizat infrangerea echipei sale in El Clasico, 1-2 cu Real Madrid. Catalanii au dominat o mare parte din meci, insa Real a caștigat in prelungiri, can Bellinghama reușit „dubla”, cu noroc, din aproiere. primul gol al englezului a fost o bijuterie de la distanța. Xavi…

- Florentino Perez, președintele Realului, a decis sa nu mai vina sambata la El Clasico, pe Montjuic, dupa ce un oficial al Barcelonei l-a jignit pe Vinicius jr, iar Barcelona nu i-a sancționat gestul reprobabil in niciun fel. FC Barcelona - Real Madrid se joaca sambata, de la ora 17:15. Partida va fi…

- Pep Guardiola (52 de ani), i-a luat apararea lui Joan Laporta (61 de ani), președintele Barcelonei, in „Cazul Negreira". Joan Laporta este cercetat pentru dare de mita in „cazul Negreira”. Pe lista mai figureaza Sandro Rosell și Josep Maria Bartomeu, foști președinți ai Barcei, dar și Oscar Grau și…

- Fundașul Alejandro Balde (19 ani) s-a accidentat la naționala Spaniei și se alatura lui Pedri, Kounde, Lewandowski, Lamine, Raphinha și De Jong pe lista jucatorilor cu probleme de sanatate ai Barcelonei. FC Barcelona pare sa se fi „casatorit” cu ghinionul. Unul dupa altul, titularii lui Xavi Hernandez…

- Filip Munteanu e cel mai mic actor din serialul „Clanul”, care e difuzat la Pro TV. El joaca rolul lui Florinel, baiatul lui Tatuțu, personaj interpretat de George Mihaița, și al Magdei, interpretata de Jojo. Baiețelul recunoaște ca e vedeta printre colegii de la școala.Intr-un interviu pentru Libertatea,…

- Campioana Spaniei, FC Barcelona, acuzata oficial de dare de mita catre Enriquez Negreira, vicepreședintele Comisiei Tehnice a Arbitrilor, e in pericol sa fie exclusa din Champions League, UEFA investigand și ea dosarul. RMC Sport vine insa cu o varianta cutremuratoare, desființarea Barcelonei! Dupa…

- In varsta de 52 de ani, catalanul Pep Guardiola domina ierarhia tehnicienilor care au investit cel mai mult in mercato, cu 2,04 miliarde de euro platite pentru achiziții la cluburile sale. Diego Simeone a vandut cel mai bine: 1,13 miliarde! Pep Guardiola, 52 de ani, a cucerit 36 de trofee (al doilea…

- Clubul spaniol FC Barcelona a deschis in Kirghizstan o academie de fotbal si a inaugurat, miercuri, constructia unei a doua, primele din Asia Centrala, regiune in care fotbalul este in plina dezvoltare in ciuda lipsei infrastructurilor, informeaza AFP, potrivit Agerpres."Academia este primul proiect…