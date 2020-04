Stiri pe aceeasi tema

- Retailerul suedez Ikea va asigura echiparea completa cu 350 de paturi, saltele, cearceafuri, pilote, perne, bucataria pentru personalul medical, dar si o serie de produse de mic mobilier, in valoare de peste 85.000 euro, alaturandu-se astfel proiectului de amenajare a unitatii de suport medical Bucurestii…

- Asociația Zi de Bine, fondata de Melania Medeleanu și Luciana Zaharia, se alatura proiectului demarat de Auchan și Leroy Merlin pentru a susține strangerea de fonduri necesare in amenajarea unei prime unitați de suport medical din București-Ilfov.

- E haos in sistemul sanitar din Romania. Dupa demisii in bloc de la mai multe spitale din țara, zeci de cadre medicale de la Spitalul din Dorohoi, județul Botoșani, protesteaza marți dimineața in curtea unitații sanitare fața de decizia Comitetului Județean pentru Situații de Urgența ce prevede ca…

- Raspandirea cu viteza a noului virus COVID-19, lovește și angajații Ministerului Afacerilor Interne. Un barbat din cadrul Sectorului Poliției de Frontiera Naidaș, a fost depistat pozitiv in cursul zilei de ieri (miercuri, 25 martie-n.red), in urma testarii efectuate, dupa ce in ultimele zile a acuzat…

- Retailerul francez Auchan a anuntat ca va plati cate un bonus de 1.000 de euro fiecaruia dintre cei peste 65.000 de angajati din Franta, pentru „a saluta angajamentul lor exceptional in criza medicala” generata de coronavirus, a anuntat grupul, duminica, intr-un comunicat citat de Le Figaro.

- Penny Market asigura cumparatorii ca aprovizionarea magazinelor se desfașoara in condiții normale. Retailerul precizeaza ca exista o cerere in creștere pentru anumite produse, precum alimente de baza și alcool sanitar, iar furnizorii pastreaza constant...

