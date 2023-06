IKEA a deschis primul magazin din Vestul țării la Timișoara Retailerul suedez IKEA a deschis, joi, la Dumbravița, in apropiere de Timișoara, primul magazin al rețelei din partea de vest a Romaniei și al treilea din țara. Investiția s-a ridicat la 60 milioane euro și a creat circa 300 de locuri de munca. Acesta va fi cel mai sustenabil magazin IKEA din Europa de sud-est (IKEA SEE) atat prin standardele de construcție, cat și prin operațiunile de business, dupa cum au declarat oficialii companiei. Noul magazin are o suprafața de 26.000 de metri patrați și ofera o gama variata de 8.300 de produse de amenajare a locuinței. De asemenea, tot aici se mai gasește… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

