- Plenul Camerei Deputatilor a votat astazi, 17 februarie, validarea mandatului de deputat al lui Francisc Toba, cu 155 de voturi „pentru”, 8 voturi „impotriva” și o abtinere. Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului și Memoria Exilului Romanesc (IICCMER) dezaproba ferm validarea mandatului de…

- Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului si Memoria Exilului Romanesc (IICCMER) va demara o cercetare administrativa, la propunerea Curtii de Conturi, pentru stabilirea prejudiciului total produs in perioada 2015-2018 la nivelul institutiei si va recurge la recuperarea acestuia in conditiile…

- Biroul permanent al Camerei Deputatilor a aprobat, luni, o solicitare a grupului parlamentar AUR referitoare la invalidarea mandatului lui Francisc Toba, ales deputat pe listele partidului. Numele lui Toba apare in dosarul legat de represiunea care a avut loc in Sibiu, in timpul Revoluției din decembrie…

- Luni, 21 decembrie 2020, reprezentantii IICCMER au depus o coroana de flori in memoria victimelor Revolutiei din 1989 in cadrul ceremoniei de depunere de coroane din Piata Universitatii.Iata mesajul transmis de Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului pe Facebook, cu aceasta ocazie:Evenimentele…

- COMUNICAT Joi, 3 decembrie 2020, incepand cu ora 15:00, va avea loc conferința online Vocile libertații: Radio „Europa Libera", „BBC", „Vocea Americii", „Deutsche Welle", organizata de Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului si Memoria Exilului Romanesc ( IICCMER ). Evenimentul va fi transmis…