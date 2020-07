IGSU: Precipitaţiile au produs inundaţii în 11 localităţi din şase judeţe Precipitatiile din ultimele 24 de ore au produs inundatii in 11 localitati din sase judete, informeaza joi dimineata Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta. Potrivit unui comunicat transmis AGERPRES, din cauza precipitatiilor abundente inregistrate in judetele din vestul tarii, pompierii au actionat pentru salvarea a 11 persoane din calea viiturilor si pentru evacuarea apei din peste 90 de gospodarii. Cel mai afectat de ploile insemnate cantitativ a fost judetul Bihor, unde inundatiile au provocat efecte semnificative in mai multe localitati. In numai o ora, aversele torentiale au produs… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

