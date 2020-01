IGSU: Nu-ti lasa copilul singur in casa! In anul 2019, 8 copii au decedat, iar alti 27 au fost raniti Sunt copii si sunt cei mai vulnerabili atunci cand vorbim despre incendii produse la locuinte sau gospodarii! Este o realitate sustinuta de statistici si anume faptul ca cei mici au devenit, pe fondul lipsei de supraveghere, principalele victime in cazul manifestarii unor astfel de evenimente. Cauzele acestor situatii sunt multiple, incepand de la mijloace de incalzire improvizate, manevrarea necorespunzatoare a aparatelor electrice, a celor care functioneaza pe baza de gaze sau alte tipuri de combustibil, continuand cu utilizarea cosurilor de fum fara protectie, neetansate sau obturate si care… Citeste articolul mai departe pe ziarmm.ro…

