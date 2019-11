Stiri pe aceeasi tema

- Sirenele antiaeriene, din judetul Brasov, vor rasuna, din nou astazi, 6 noiembrie, in intervalul 10.00 – 11.00, in cadrul altui exercițiu de instiintare, avertizare si alarmare in situatii de urgenta. Astfel, timp de o ora sirenele din județul Brașov vor emite semnalul „Alarma aeriana”, care are rolul…

- Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta (IGSU) organizeaza, miercuri dimineata, un nou exercitiu de prevenire a populatiei civile asupra iminentei producerii unui atac aerian. Sirenele din tara vor emite semnalul "Alarma aeriana", incepand cu ora 10,00, precizeaza IGSU intr-o postare pe Facebook.…

- Miercuri dimineata, incepand cu ora 10.00, va avea loc un nou exercitiu “Miercurea Alarmelor”, anunta IGSU. Sirenele din tara vor emite semnalul „Alarma aeriana”, care are rolul de prevenire a populatiei civile asupra iminentei producerii unui atac aerian. In Romania semnalele de alarmare a populatiei…

- Maine dimineata, incepand cu ora 10.00, va avea loc un nou exercitiu "Miercurea Alarmelor". Sirenele din tara vor emite semnalul „Alarma aeriana", care are rolul de prevenire a populatiei civile asupra iminentei producerii unui atac aerian. In Romania semnalele de alarmare a populatiei sunt: Alarma…

- Sirenele antiaeriene, din judetul Brasov, vor rasuna, din nou astazi, 2 octombrie, in intervalul 10.00 – 11.00, in cadrul exercițiului de instiintare, avertizare si alarmare in situatii de urgenta. Sirenele vor emite semnalul “Alarma la dezastre”, care presupune iminența producerii unor calamitați cu…

- Inspectoratul pentru Situații de Urgența Hunedoara aduce la cunoștința cetațenilor ca miercuri, 4 septembrie 2019, intre orele 10:00-11:00, se va desfașura un exercițiu național de alarmare publica pentru verificarea funcționarii sirenelor de alarmare publica. Pe timpul exercițiului, vor fi…

- Sirenele de alarmare publica existente la nivel național vor fi acționate in prima zi de miercuri a fiecarei luni, in intervalul orar 10.00 – 11.00, simularile vizand atat verificarea echipamentelor care pot fi acționate in mod centralizat (simultan), dar și a celor cu acționare locala. De…

