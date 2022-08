​IGSU: Bilantul primei luni de la operationalizarea punctelor de lucru pe litoral. In ce statiune s-au raportat cele mai multe persoane asistate medical (GALERIE FOTO)

Stiri pe aceeasi tema

- In ultimele 24 de ore, echipajele operative au fost prezente la datorie pentru interventia imediata la solicitarile cetatenilor si gestionarea optima a situatiilor de urgenta produse la nivel national. Stingerea incendiilor, acordarea de prim ajutor, descarcerarea, deblocarea sau salvarea persoanelor…

- Astazi, 4 iulie 2022, in județul Alba a fost raportat un singur caz de COVID-19, potrivit informațiilor furnizate de Ministerul Sanatații. De la inceputul pandemiei, in județul Alba, 54.031 de persoane au fost confirmate pozitiv. Dintre acestea 52.682 de persoane au fost declarate vindecate și s-au…

- Un grav accident rutier a avut loc in aceasta dimineata in judetul Constnata. Potrivit ISU Dobrogea evenimentul rutyier a avt loc la iesire din localitatea Poarta Alba spre Nazarcea. Doua autoturisme au fost implicate in accident, iar patru persoane au fost ranite. Victimele, constiente au fost transportate…

- Astazi, 13 iunie 2022, in județul Alba a fost raportat un nou caz de COVID-19, potrivit informațiilor furnizate de Ministerul Sanatații. De la inceputul pandemiei, in județul Alba, 53.919 de persoane au fost confirmate pozitiv. Dintre acestea 52.594 de persoane au fost declarate vindecate și s-au inregistrat…

- Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta a prezentat, luni, bilantul mini-vacantei de Rusalii. Potrivit institutiei, sambata si duminica s-au inregistrat 4.282 de situatii de urgenta iar 3.555 de persoane au fost asistate medical de catre echipajele SMURD, iar alte 22 au fost salvate din incendii…

- Astazi, 11 iunie 2022, in județul Alba a fost raportat un nou caz de COVID-19, potrivit informațiilor furnizate de Ministerul Sanatații. De la inceputul pandemiei, in județul Alba, 53.914 de persoane au fost confirmate pozitiv. Dintre acestea 52.586 de persoane au fost declarate vindecate și s-au inregistrat…

- Credinta i a facut pe oameni sa treaca peste caldura asupritoare de azi, 04 iunie. 100.000 de catolici au participat sambata la pelerinajul de Rusaliile Catolice. Oameni de toate varstele, de la copii la varstnici au venit sa se inchine la statuia Fecioarei Maria. In contextul evenimentelor de astazi,…

- Ca urmare a incendiului care a avut loc la metrou marți dimineeața, 172 de calatori au fost evacuați iar 25 de persoane au fost asistate medical, a anunțat secretarul de stat Raed Arafat, prezent la stația de metrou Piața Romana.