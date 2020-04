Stiri pe aceeasi tema

- "Politistii un au norma de amenzi. Colegii mei sunt instruiti sa respecte drepturile si libertatile cetatenilor, sa analizeze obiectiv fiecare caz in parte si sa aplice masurile legale doar atunci cand situatia o impune. Scopul politistilor in aceste zile nu este acela de a sanctiona, ci este acela…

- Georgian Dragan, purtatorul de cuvant al IGPR, a susținut, vineri seara, o declarație de presa, in care a prezentat masurile luate inaintea sarbatorilor pascale."Suntem in Vinerea Mare, și așa cum bine știți, peste 14.000 de polițiști acționeaza zilnic, in aceasta perioada, in sistem integrat,…

- Politistii au verificat, in ultimele 24 de ore, peste 38.000 de persoane fata de care s-a dispus izolarea sau carantina si au fost aplicate peste 5.800 de amenzi privind restrictionarea circulatiei. In ultimele 24 de ore, politistii au verificat 38.236 de persoane fata de care s-a dispus…

- Politistii au intocmit, in ultimele 24 de ore, 11 dosare penale pentru zadarnicirea combaterii bolilor, in urma verificarii a 31.500 de persoane fata de care s-a dispus izolarea sau carantina. "De asemenea, in cursul zilei de ieri, in urma verificarilor in teren, au fost aplicate 7.566 de sanctiuni…

- Politistii au verificat, in ultimele 24 de ore, peste 31.000 de persoane fata de care s-a dispus izolarea sau carantina si au aplicat peste 8.600 de amenzi privind restrictionarea circulatiei, in valoare de circa 19 milioane de lei. "In ultimele 24 de ore, 508 autovehicule, cu 1.555 de persoane au fost…

- Politistii din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Dambovita, sub coordonarea Inspectoratului General al Politiei Romane, au continuat actiunile pentru verificarea respectarii masurilor impuse in perioada starii de urgenta.Astazi, politistii au fost prezenti pe raza localitatilor Contesti, Potlogi…

- Politistii din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Dambovita, sub coordonarea Inspectoratului General al Politiei Romane, au actionat, pe raza localitatilor Crevedia, Potlogi si Corbii Mari, pentru verificarea modului de respectare a reglementarilor legale instituite in perioada starii de urgenta.Ca…

- Politistii au aplicat duminica, in urma verificarilor in teren, 8.749 de sanctiuni contraventionale, in valoare de aproape 20 de milioane de lei, persoanelor care nu au respectat prevederile privind restrictionarea circulatiei, si au intocmit cinci dosare penale pentru zadarnicirea combaterii bolilor.…