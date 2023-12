IGPR Infotrafic: Circulatie ingreunata pe DN 10

Stiri pe aceeasi tema

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca astazi, in intervalul orar 10.00 ndash; 16.00, pe Autostrada A2 pe sensul Constanta Bucuresti, traficul va fi restrictionat pe a doua banda intre kilometrii 151 ndash; 149 500 metri, pentru lucrari de colmatare fisuri. Potrivit…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN 1 Brasov Sibiu, la kilometrul 301, in zona localitatii Vestem, judetul Sibiu, pentru a permite demontarea unui stalp directional, traficul rutier este restrictionat total pe sensul de urcare catre autostrada A1, sensul…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca la ora 19:20, pe autostrazile principale sunt urmatoarele conditii meteo rutiere: A1 Bucuresti Pitesti: ploaie, carosabil umed. A1 Sibiu Deva: precipitatii mixte, carosabil umed, se actioneaza preventiv. A2 Bucuresti Constanta:…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe mai multe segmente de drum, in judetul Brasov, traficul rutier este blocat sau restrictionat Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN 10, la kilometrul 122, localitatea Teliu,…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca, pe DNCB, in zona localitatii Chitila, judetul Ilfov, a avut loc un accident intre un autocamion si o motocicleta, fiind intrerupta circulatia pe cele doua benzi aferente sensului Chitila ndash; Bragadiru. Incidentul s a soldat…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca traficul a fost reluat in ambele directii pe DN 7 Ramnicu Valcea ndash; Sibiu, la kilometrul 230 300 metri, in zona localitatii Caineni, judetul Valcea. Circulatia fusese blocata dupa ce un ansamblu auto s a rasturnat pe carosabil.…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca, in urma coliziunii dintre doua autoturisme, acestea au ramas imobilizate pe carosabil, blocand deplasarea in ambele directii pe DN 1 Ploiesti ndash; Brasov, la kilometrul 113 500 metri, in zona localitatii Posada, judetul…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al PolitieiRomane informeazaca un autoturism s a rasturnat pe partea carosabila, in urma coliziunii cu altautovehicul stationat, pe DN 1C Cluj Napoca ndash; Dej, in zona localitatii Rascruci,judetul Cluj, blocand deplasarea pe o banda. In urma accidentului,…