Stiri pe aceeasi tema

- Criminalitatea sesizata de Politia Romana a scazut in ceea ce priveste cei mai importanti indicatori (furturi, talharii, infractiuni stradale), in luna martie a acestui an, iar numarul accidentelor rutiere grave a scazut si el semnificativ, potrivit unui comunicat al IGPR. Totusi, faptele de violenta…

- Politistii au verificat, in ultimele 24 de ore, peste 31.000 de persoane fata de care s-a dispus izolarea sau carantina si au aplicat peste 8.600 de amenzi privind restrictionarea circulatiei, in valoare de circa 19 milioane de lei. "In ultimele 24 de ore, 508 autovehicule, cu 1.555 de persoane au fost…

- In luna martie a acestui an, criminalitatea sesizata a scazut in ceea ce priveste cei mai importanti indicatori furturi, talharii, infractiuni stradale .De asemenea, numarul accidentelor rutiere grave a scazut semnificativ.Astfel, numarul faptelor de natura penala sesizate, in martie 2020, a scazut…

- Numarul firmelor radiate a scazut in primele doua luni din 2020 cu 25,82%, comparativ cu perioada similara a anului trecut, ajungand la 10.052, conform statisticilor Oficiului National al Registrului Comertului (ONRC). Cele mai multe radieri au fost inregistrate in municipiul Bucuresti - 1.397 firme…

- Epidemia de coronavirus a impus restricții de circulație, masuri de carantina și izolare, iar cei care nu le respect risca dosar penal sau amenzi care pot ajunge pana la 70.000 de lei. De la intrarea in stare de urgența, pe 16 martie, se fac anchete in peste 270 de dosare penale pentru zadarnicirea…

- In perioada 17 21 februarie a.c., sub coordonarea Directiei de Investigare a Criminalitatii Economice din cadrul Inspectoratului General al Politiei Romane, politistii au efectuat 82 de perchezitii domiciliare si au pus in aplicare 52 de mandate de aducere, in cadrul unor dosare penale ce vizeaza infractiuni…

- In anul 2019 au fost inregistrate mai putine infracțiuni stradale, mai putine furturi și mai puține infracțiuni contra persoanei decat in anul 2018. Din analiza datelor statistice inregistrate la nivelul Politiei Municipiului Alba Iulia rezulta ca, in anul 2019, in municipiul Alba Iulia și in localitatile…