Stiri pe aceeasi tema

- Politistii specializati in investigarea criminalitatii economice din Politia Romana au efectuat, in perioada 25 august – 7 septembrie 2023, 51 de perchezitii domiciliare. In cadrul dosarelor penale intocmite, pe numele unor persoane banuite de infractiuni economice, au fost instituite masuri asiguratorii…

- Politistii rutieri din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Buzau au desfasurat actiuni de combatere a principalelor cauze generatoare de accidente de circulatie pe drumurile de mare tranzit. Politistii rutieri din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Buzau au desfasurat actiuni de combatere…

- Pe toata perioada desfașurarii festivalului Untold de la Cluj-Napoca, polițiltii rutieri clujeni, cu sprijinul Direcției Rutiere din cadrul Inspectoratului General al Poliției Romane și efectivelor din cadrul altor inspectorate de poliție județene, au efectuat activitați de monitorizare și control al…

- Nr. 847604 184 din 7 august 2023 STIRE DE PRESA ACTIUNI DESFASURATE DE POLITISTII RUTIERI IN CONTEXTUL FESTIVALULUI "UNTOLD" In perioada 3 6 iulie a.c., in contextul desfasurarii festivalului de muzica "Untold" politistii rutieri clujeni, cu sprijinul Directiei Rutiere din cadrul Inspectoratului General…

- Politistii din Cluj-Napoca au deschis sapte dosare penale pentru conducere a unui vehicul sub influenta substantelor interzise, in urma unor controale in trafic desfasurate in contextul festivalului Untold. De asemenea, au fost retinute 13 permise de conducere.Inspectoratul de Politie Judetean Cluj…

- Politistii specializati in investigarea criminalitatii economice din cadrul Politiei Romane au efectuat, in perioada 16 – 29 iunie 2023, peste 150 de perchezitii domiciliare. In cadrul dosarelor penale intocmite, pe numele unor persoane banuite de infractiuni economice, au fost instituite masuri asiguratorii…

- • Printre judetele vizate s-a numarat si Prahova Potrivit unui comunicat al Politiei Romane, in perioada 1 – 15 iunie 2023, sub coordonarea Directiei de Investigare a Criminalitatii Economice din cadrul Inspectoratului General al Politiei Romane, politistii au pus in aplicare 56 de mandate de percheziție…

- ”In aprilie 2023 s-a inregistrat nasterea a 10.708 copii, cu 1.629 mai putini copii decat in luna martie 2023. Numarul deceselor inregistrate in luna aprilie 2023 a fost de 19.610 (10.139 barbati si 9.471 femei), cu 1781 decese (958 barbati si 823 femei) mai putine decat in luna martie 2023. Numarul…