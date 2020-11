IGPR: Aproape 500 de pomi de Crăciun, indisponibilizaţi de poliţişti în urma unor controale Politistii au indisponibilizat aproape 500 de pomi de Craciun, in perioada 20 - 26 noiembrie, in urma a 874 de controale pentru verificarea provenientei, prelucrarii, depozitarii si valorificarii lemnului, precum si pentru verificarea legalitatii transportului de material lemnos.



"Saptamana aceasta, politisti din toata tara au efectuat aproape 900 de controale si au confiscat peste 900 de metri cubi de lemn, in cadrul actiunilor desfasurate pentru protejarea fondului forestier. De asemenea, au fost indisponibilizati 483 de pomi de Craciun", informeaza un comunicat al Inspectoratului…

Sursa articol: agerpres.ro

