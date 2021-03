Stiri pe aceeasi tema

- ACȚIUNI PE LINIE RUTIERA IN RAMNICU VALCEA Polițiștii din cadrul Biroul Rutier Ramnicu Valcea au acționat in perioada 26-28 februarie a.c. pentru prevenirea accidentelor rutiere și verificarea modului in care participanții la trafic respecta legislația. Au fost aplicate 91 de sancțiuni de sancțiuni…

- In perioada 26 – 28 februarie 2021, politistii rutieri din judetul Alba, sprijiniti de politistii de ordine publica cu atribuții pe linia poliției rutiere, au desfasurat o actiune ce a avut ca scop combaterea excesului de viteza și a faptelor de conducere a autovehiculelor sub influența alcoolului sau…

- Peste 60 de permise de conducere au fost reținute și aproximativ 450 de sancțiuni au fost aplicate in cadrul acțiunii polițiștilor Serviciului Rutier Cluj, derulata in perioada 26-28 februarie, pe raza intregului județ, pentru asigurarea unui climat de siguranța rutiera și pentru prevenirea principalelor…

- ACȚIUNE PENTRU SIGURANȚA CETAȚENILOR Pe perioada weekend-ului polițiștii Poliției municipiului Ramnicu Valcea au continuat acțiunile pentru prevenirea și combaterea faptelor antisociale, menținerea unui climat de ordine și siguranța publica și reducerea riscului rutier. Polițiștii au acționat in zonele…

- In perioada 01-07 februarie a.c., polițiștii Serviciului Rutier Maramureș au acționat pentru prevenirea principalelor cauze generatoare de accidente rutiere grave. Saptamana trecuta polițiștii maramureșeni au reținut 76 de permise de conducere șoferilor care au pus in pericol siguranța celorlalți participanți…

- Politistii de la transporturi au efectuat controale pentru siguranta calatorilor.La data de 27 ianuarie, la nivel national, politistii de la transporturi au actionat pentru prevenirea si combaterea furturilor din buzunare, din bagaje si de bagaje de la calatori, precum si pentru siguranta transporturilor…

- ACȚIUNE A POLIȚIȘTILOR VALCENI In perioada 18-24 ianuarie a.c., polițiștii valceni au acționat pentru depistarea și tragerea la raspundere a celor care incalca prevederile legale sau comit infracțiuni la regimul circulației rutiere, precum și pentru asigurarea fluenței traficului. Polițiștii rutieri…

- Sambata, 23 ianuarie, polițiștii din cadrul Serviciului Rutier au desfașurat o acțiune pentru creșterea gradului de disciplina rutiera, pe linia excesului de viteza. In cadrul acțiunii polițiștii au verificat 87 de vehicule. Pentru neregulile constatate polițiștii au aplicat 73 de sancțiuni, din care…