- In saptamana 13 ndash; 26 februarie 2020, peste 600 de politisti de combatere a criminalitatii organizate, impreuna cu procurori D.I.I.C.O.T., au actionat in documentarea activitatii infractionale a 166 de persoane, dintre care 60 au fost retinute sau arestate si 18 persoane plasate sub control judiciar.…

- Politistii specializati in combaterea criminalitatii organizate din Tulcea, sub coordonarea procurorilor D.I.I.C.O.T., au efectuat 3 perchezitii domiciliare la persoane banuite de savarsirea infractiunilor de trafic de droguri de risc. 3 persoane au fost arestate preventiv pentru 30 de zile. La data…

- Peste 330 de polițiști de combatere a criminalitații organizate, impreuna cu D.I.I.C.O.T., au acționat pentru documentarea activitații infracționale a 105 persoane, dintre care 36 au fost reținute sau arestate, anunța Poliția Romana. Acțiunile pentru destructurarea grupurilor infracționale specializate…

- In perioada 16 ndash; 29 ianuarie 2020, peste 330 de politisti de combatere a criminalitatii organizate, impreuna cu D.I.I.C.O.T., au actionat pentru documentarea activitatii infractionale a 105 persoane, dintre care 36 au fost retinute sau arestate.In cadrul activitatilor operative pentru destructurarea…

- In perioada 31 decembrie 2019 – 15 ianuarie 2020, peste 170 de politisti de combatere a criminalitatii organizate, impreuna cu D.I.I.C.O.T., au actionat in vederea documentarii activitatii infractionale a 58 de persoane, dintre care 27 au fost retinute sau arestate. In cadrul activitatilor operative…

- In perioada 31 decembrie 2019 ndash; 15 ianuarie 2020, peste 170 de politisti de combatere a criminalitatii organizate, impreuna cu D.I.I.C.O.T., au actionat in vederea documentarii activitatii infractionale a 58 de persoane, dintre care 27 au fost retinute sau arestate. In cadrul activitatilor operative…

- In primele 11 luni ale anului 2019, politistii specializati in combaterea criminalitatii organizate au desfasurat 265 de actiuni operative pentru destructurarea grupurilor infractionale specializate in criminalitate informatica. In urma activitatilor derulate de politistii specializati in combaterea…

- Astfel, in perioada 2 ndash; 12 decembrie a.c., politistii specializati in combaterea criminalitatii organizate au actionat pentru destructurarea grupurilor infractionale specializate in trafic de persoane, criminalitate informatica, trafic si consum ilicit de droguri si spalare de bani. Pentru probarea…