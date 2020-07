IGPF: 1.543 de persoane ajunse la frontieră - trimise în carantină/ izolare, în ultimele 24 de ore Aproximativ 88.200 de persoane, cetateni romani si straini, cu peste 35.700 de mijloace de transport (dintre care 14.300 de automarfare) au efectuat formalitatile de control prin punctele de frontiera de la nivelul intregii tari in ultimele 24 de ore, informeaza joi IGPF. Conform unui comunicat transmis AGERPRES, pe sensul de intrare au fost aproximativ 47.200 de persoane cu 19.000 mijloace de transport, iar pe cel de iesire 41.000 de persoane cu 16.200 mijloace de transport. Frontiera cu Ungaria, prin cele 11 puncte de trecere, a fost tranzitata de aproximativ 46.100 de persoane si 21.200 de… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

